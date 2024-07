Calciomercato, due club su Huijsen: la Juve fissa il prezzo

Huijsen ha richieste dalla Germania e dalla Francia: due club vogliono il talento spagnolo e la Juve fissa il prezzo

Tra i giocatori in uscita in casa Juve c’è anche Dean Huijsen. Il difensore spagnolo è considerato un grande talento dal club bianconero ma al tempo stesso per lui non ci sarebbe il giusto spazio tra i titolari e per questo la Vecchia Signora è pronto a sacrificarlo per finanziare il mercato in entrata.

Calciomercato Juve, Stoccarda e Marsiglia su Huijsen

Nelle ultime ore sia lo Stoccarda che il Marsiglia hanno chiesto informazioni per il classe 2005. La Juve è aperta alla cessione ma per non meno di 20 milioni di euro. Per il momento non sono arrivate offerte ufficiali ma le due squadre seguono con attenzione il talento bianconero. Staremo a vedere.