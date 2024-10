Calciomercato Juventus | Terremoto in attacco! A gennaio arriva...

Nuove indiscrezioni sulle possibili mosse di calciomercato della Juventus per quanto riguarda l'attacco. Ecco cosa sappiamo

Juventus, ecco le prime mosse di mercato in attacco

Non abbiamo troppi dubbi rispetto al fatto che la Juventus in un modo o nell’altro dovrà andare a fare qualcosa in sede di calciomercato per quel che concerne il comparto offensivo. Pochi dubbi, abbiamo detto. E la ragione è molto semplice. Vlahovic è forte ma non può bastare Milik per fargli da riserva. Non ci siamo proprio ed è per questo motivo che si sta lavorando sin da ora per capire come andare a colpire, chi andare a pescare da qui alla prossima sessione di affari. Noi, abbiamo fatto ordine facendo il punto della situazione sui 4 nomi che stanno circolando in casa Juventus.

Il primo è senza dubbio quello di Jonathan David. Pare che il fenomeno del Lille – che ha il contratto in scadenza a Giugno – sia interessato a vestire la maglia della Juventus ma Giuntoli preferirebbe aspettare ovviamente l’estate, quando l’affare potrebbe essere chiuso serenamente a zero euro. Per questo, a gennaio, si valutano altri nomi.

Il secondo nome che si sta valutando è certamente quello che ci porta a Zirkzee. Il pupillo di Thiago Motta che al Bologna fece sfracelli e che adesso al Manchester United non sembra fare altrettanto bene. L’idea della Juve sareebbe quella di provare a prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’opzione che potrebbe mettere tutti d’accordo. E nel caso, la Juventus avrebbe pronti anche altri due nomi.

C'è Bonny che non dispiace e che è un nome uscito fuori solo nelle ultime ore e poi c'è Lucca. Con l'attaccante dell'Udinese ci sarebbe stato già più di qualche contatto positivo. Le possibilità che il giocatore possa arrivare in bianconero ci sono ma ovviamente sarebbe comunque una seconda scelta. Al primo posto c'è David (difficile a gennaio) poi c'è Zirzkee, poi Lucca e poi Bonny. Quattro nomi per un posto. Uno di questi, arriverà.