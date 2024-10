Calciomercato Juve | Ecco il colpo in difesa: Giuntoli ha scelto

Juventus, il calciomercato inizierà dalla difesa

La Juventus vuole costruire una rosa solida che possa avere diverse soluzioni sia nel presente che nel prossimo futuro. Su questo, sta lavorando Giuntoli che insieme a Thiago Motta progetta una sessione di calciomercato – quella di gennaio – che potrebbe essere particolarmente interessante. In questo senso, una delle questioni che andranno risolte il prima possibile riguarda senza dubbio ciò che dovrebbe accadere sul fronte legato alla difesa.

La Juventus sa bene che servirà andare a fare un colpo in quella zona del campo e per questa ragione avrebbe messo nel mirino ben 5 nomi su cui si lavorerà in maniera assolutamente parallela. Ma quali sono questi 5 nomi? Li ha svelati Sportmediaset e noi ve li abbiamo riportati in questa lista: iniziamo dal primo, scorrendo la lista e partendo dal primo nome <<<