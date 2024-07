News Juve | Sky è sicura: “30 milioni di euro, è deciso!” / Calciomercato

Tra le novità che stanno circolando sul mercato della Juventus ce ne sono alcune davvero molto interessanti: il punto da Sky Sport

Le chiacchiere stanno a zero: la Juventus del prossimo anno vuole essere molto più forte di quella attuale. Questo, oramai, è qualcosa di molto chiaro. Ecco la ragione per cui in questi giorni si sente parlare di quello che Giuntoli potrebbe riuscire a fare, anche considerando il fatto che già molto è stato fatto. Ma per Thiago Motta servirà qualche altro colpo. Qualcosa in più. Ed è per questo che si sta lavorando a nomi come Koopmeiners che rappresenterebbero in assoluto una soluzione importante per il centrocampo e per alzare il livello medio della qualità, nel suo totale. Allo stesso tempo, però, si valutano anche alcune cessioni. Ed è su questo che arrivano novità molto pesanti targate Sky Sport.

Il calciomercato della Juventus sarà anche in uscita

Baiocchini di Sky Sport ha svelato quella che sarebbe un’offerta ufficiale, l’ultima, che la Roma avrebbe presentato sul tavolo della Juventus per Soulé: “C’è un’offerta da 25 milioni di euro più 4 di bonus. Al momento, da quanto sappiamo, la Juventus sarebbe intenzionata a dire di no anche a questa. Questo perché in casa Juve si pensa che Soulé sia un giocatore che valga almeno 30 milioni di euro. Solo se la Roma mettesse sul piatto una somma simile, allora, la Juve aprirebbe ad una cessione. Altrimenti lo terrebbero. Non tanto per una motivazione tecnica, quanto di bilancio. Sarebbe una plusvalenza importante e dunque, potrebbero tenersi il calciatore“. Insomma, quella che sembrava una cessione certa, forse, non lo è. Ecco la ragione per cui da qui al prossimo futuro, qualcosa di molto importante potrebbe accadere comunque rispetto al mercato sia in entrata che in uscita. E in questo senso, poco fa, è arrivata una notizia che lascia tutti i tifosi della Juventus senza parole <<<