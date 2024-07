Calciomercato Juve | Tifosi senza parole: “In attacco può arrivare lui”

Le voci che circolano rispetto ad un possibile colpo della Juventus in attacco, parlano molto chiaramente di un nome a sorpresa dal mercato

La Juventus fa sul serio e in sede di calciomercato si sta concentrando per dare il meglio possibile a Thiago Motta. Giuntoli – va detto – sta dimostrando capacità che si conoscevano ma che adesso sembrano palesarsi in maniera davvero netta e ben distinta. Per questa ragione tra le varie indiscrezioni che circolano, ce ne sono alcune che piacciono particolarmente. La maggior parte. Mentre alcune, invece, no. E’ il caso della notizia che vogliamo riportarvi oggi che racconta molto bene quello che si starebbe pensando di fare per andare a rinforzare – almeno nelle intenzioni – l’attacco della Juventus.

Juve, le ultime news di mercato parlano chiaro

Secondo alcune voci che abbiamo raccolto, la Juve starebbe seriamente valutando l’ipotesi di andare a prendere Retegui come vice-Vlahovic. Una mossa che lascia senza parole sia noi, sia molti tifosi. E’ uno degli attaccanti della Nazionale, per carità. Ma sono in pochi a credere che lui possa essere il nome giusto per la Juventus del presente e del futuro. Per chiudere questa operazione, Giuntoli starebbe valutando l’ipotesi di mettere sul tavolo del Genoa sia Milik che Tarik Muharemovic, il classe 2003 che tanto piace al Grifone. Un’operazione – questa – che potrebbe far storcere il naso a molti ma su cui Giuntoli potrebbe comunque decidere di affondare il colpo. Quello che succederà lo staremo a vedere. Di sicuro c’è che qualcosa, in attacco, accadrà. E intanto poco fa è arrivato un annuncio particolare da parte su Sky Sport su un colpo della Juventus <<<