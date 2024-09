Juventus, altra cessione: Kostic vicino al Fenerbache

Filip Kostic, calciatore della Juventus, è molto vicino al trasferimento al Fenerbache. Si tratta sulla base di un prestito.

La Juventus, anche se il calciomercato in Italia è chiuso da oltre una settimana, continua a lavorare per le operazioni in uscita. Infatti, Filip Kostic, calciatore serbo praticamente fuori rosa, è ad un passo dall’addio. L’ex Eintracht è vicinissimo al Fenerbache, squadra allenata da Mourinho, come riferito su X dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: “Il Fenerbahçe è vicino all’acquisto di Filip Kostić dalla Juventus”. Il centrocampista lascia la Vecchia Signora dopo due stagioni; la prima buona e la seconda da comprimario. Per quanto riguarda le cifre dell’operazione, il trasferimento dovrebbe essere basato su un prestito con diritto di riscatto fissato a 5-6 milioni.

Le dichiarazioni di Thiago Motta

Thiago Motta, allenatore della Juventus, non molto tempo fa, aveva già parlato della situazione degli esuberi, non lasciando molte speranze al serbo, come confermato dall’assenza dell’esterno dalla lista Champions. Ecco le parole del tecnico nella conferenza stampa pre-partita del match contro la Roma di una settimana fa: “Djalò, Kostic e Arthur fanno parte della Juventus, ma il mercato delle uscite è ancora aperto. Il nostro obiettivo è la concentrazione massima contro la Roma. Per il mercato sono felice: sono arrivati giocatori forti e di talento per completare una squadra già forte di suo”.