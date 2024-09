Ciao Juventus: Thiago Motta li manda via a fine anno | News

La Juventus sta lavorando sul presente e sul futuro. Rispetto al mercato, ci sarebbero due calciatori ad un passo dall'addio

La Juventus ha iniziato una rivoluzione che è partita con l’arrivo di Giuntoli e che si concluderà con il rifacimento quasi totale della squadra titolare, quella del futuro. Molto è stato fatto nell’ultima sessione di calciomercato in cui diversi giocatori sono stati comprati e molti altri sono stati mandati via ma allo stesso tempo possiamo tranquillamente dire che molto altro dovrà essere fatto da qui alla fine della stagione in corso. Insomma: prima dell’inizio della prossima, ci sarà da capire su chi poter ancora puntare e su chi, invece, no. Ecco il motivo per cui già adesso si inizia a ragionare di quelle che potrebbero essere le mosse del club bianconero sul fronte legato alle uscite che pure non mancheranno.

La Juventus ha già deciso due cessioni

Nello specifico in questi giorni si stanno facendo diverse valutazioni su alcuni calciatori che sembrano già molto lontani da quelle che potrebbero essere le esigenze di Thiago Motta che pure pare avere le idee chiarissime rispetto alla possibilità di vedere diversi calciatori salutare. Tra questi, ce ne sarebbero due che la Juve sarebbe pronta a cedere senza troppi pensieri. Rugani e Djalò sono rispettivamente in prestito ad Ajax e Porto. Entrambi, per la Juve, sarebbero fuori da qualsiasi progetto. Il prestito è secco e dunque il prossimo anno dovrebbero tornare a Torino. Ma stando a quanto viene rivelato dalla Gazzetta dello Sport, su questo non ci sono troppi dubbi. Ossia: il loro addio è certo. La Juventus, non ci punterà. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di clamoroso per il 2025 <<<