Mercato Juve, Kostic piace anche in Russia: le ultime

E se il futuro di Kostic fosse in Russia? Le ultime novità sulle trattative per la cessione dell'esterno serbo della Juve

Kostic è ormai un separato in casa. L’esterno serbo è fuori dal progetto della Juve ma non ha ancora trovato una nuova squadra. Il mercato arabo ha chiuso e per lui non resta quindi che la Turchia… ma anche la Russia.

Mercato Juve, Kostic in Russia?

Sembra infatti che alcune squadre russe siano interessate al cartellino di Kostic, ora ci sarà da capire però se questo interesse è contraccambiato o meno. Lo scoglio più grande in ogni trattativa è stata fin qui la volontà del giocatore, che ha rifiutato ogni offerta. Il mercato in Russia chiuderà il 12 settembre (in Turchia il 13) ma le possibilità che resti a Torino sono alte.