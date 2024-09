Calciomercato Juventus - Giuntoli prova il super colpo... dall'Inter!

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato e tra i grandi obiettivi spunta un nome dell'Inter

La Juventus non molla la presa e continua a lavorare in chiave calciomercato per tentare di non farsi trovare impreparata sui tanti fronti che verranno aperti da qui a gennaio e perché no, alla prossima estate. Non abbiamo troppi dubbi rispetto al fatto che Giuntoli abbia già fatto molto. Ma siamo certi allo stesso tempo, che molto altro ancora c’è da fare. E che – per questo – si proverà a lavorare con largo anticipo rispetto a tutte le possibili mosse da portare a termine. Una delle quali, potrebbe essere particolarmente clamorosa. Ma prima, bisogna fare un piccolo passo indietro.

Il mercato della Juve guarda anche all’Inter / News

Secondo quanto viene svelato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe mosso la scorsa estate qualche piccolo passo nei confronti di Frattesi. Inutilizzato all’Inter – o quasi – piace tantissimo a Giuntoli che avrebbero voluto imbastire una trattativa con Marotta per capire la fattibilità di un’operazione che avrebbe regalato a Thiago Motta un grande centrocampista per prestazioni e rendimento generale. Alla fine non se ne è fatto nulla ma in queste ore ci siamo mossi e come Juvenews.eu abbiamo raccolto delle nuove indiscrezioni abbastanza curiose.

Sì, perché la Juventus non avrebbe mollato rispetto all’idea di capire se sia possibile o meno prendere Frattesi. Il centrocampo dell’Inter è fortissimo: forse il più forte d’Italia. Anche per questo, però, il traffico è tanto. Ed è per questa ragione che il piano di Giuntoli per strappare il calciatore ai nerazzurri potrebbe essere molto chiaro: attendere la fine di questa stagione e poi, aggredire di nuovo. Il motivo? Semplice. Frattesi reclama (giustamente) spazio. Che difficilmente potrà avere a sufficienza. Da Mkhitaryan a Calhanoglu sarà difficile togliere il posto a qualcuno. Considerando che di mezzo ci sono giocatori come Zielinski, la situazione potrebbe farsi difficile. Ed è lì che Giuntoli potrebbe decidere di affondare il colpo. L’aria che tira, come detto, è caldissima. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, attenzione: sta circolando un’altra voce pesantissima su una possibile offerta da 70 milioni di euro <<<