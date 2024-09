Juve, dopo Empoli ecco cosa è successo nello spogliatoio / News

La Juventus lavora per la costruzione di una squadra con un gioco solido. C'è molto lavoro da fare ancora. E adesso, c'è il PSV

La Juventus continua a lavorare per costruire una squadra che possa essere bella e concreta. Il gioco è il mezzo per arrivare al risultato e la partita vista contro l’Empoli, probabilmente, è mancata proprio di questo. Ecco la ragione per cui in questi giorni stanno circolando in maniera molto insistenti alcune voci rispetto a quello che è il lavoro di Thiago Motta. Qualcuno dopo l’ultimo match di campionato ha detto che la Juventus vista contro l’Empoli, sembrava quella di Allegri. Chiacchiere, messe in giro giusto per il gusto di farlo. Ma senza un reale scopo se non quello di complicare le cose alla Juve. Motivo per cui, a ben vedere, a mettere in giro queste voci sono proprio coloro che alla Juventus bene non vogliono. Ed è proprio in questo senso che stanno circolando delle voci anche su quello che sarebbe accaduto nello spogliatoio Juventino alla fine della partita.

La Juventus pareggia a Empoli: balle sullo spogliatoio

Non ripeteremo delle balle, perché il nostro mestiere è quello di dare le notizie più informate possibili ai tifosi della Juventus. Quello che possiamo dirvi, però, è che da quanto ci risulta dopo il pareggio contro l’Empoli lo spogliatoio della Juventus non era triste come qualcuno ha raccontato.

Non c’erano musi lunghi, per intenderci. Ma il sano nervoso di chi vuole vincere sempre. Thiago Motta ha bisogno di tempo, anche se di tempo ce n’è poco. Allo stesso tempo, però, gli viene chiesto di correre. Un paradosso tipico del calcio e di un ambiente dove tutti dimenticano presto. Forse qualcuno l’ha dimenticato: la Juve ha subito dei profondi cambiamenti che serviranno a rendere più solida e matura la rosa. Quindi sì: non sarà semplice questa stagione. Ma neanche tragica. Tempo al tempo. Detto ciò, sempre parlando di Juve e di futuro, attenzione: i bianconeri starebbero pensando ad una mossa clamorosa sul mercato <<<