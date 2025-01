Calciomercato Juve | Di Marzio è sicuro: "E' fatta per..."

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sul calciomercato della Juventus e su ciò che potrebbe avvenire a breve

Calciomercato, la Juventus vicina ai primi colpi

Inutile girarci intorno: il calciomercato della Juventus deve avere una grossa accelerata. C’è davvero poco da fare in questo senso. E le ultime indiscrezioni che vengono riportate da Sky Sport danno perfettamente l’idea di come il club bianconero sembri avere tutta l’intenzione di costruire qualcosa di importante. Lo sappiamo: Giuntoli è in ritardo. Ma Roma non è stata costruita in un giorno ed è per questa ragione che forse, servirà ancora aspettare un po’. Certamente ci saranno delle piccole scosse adesso, a gennaio. Ma il grosso succederà probabilmente la prossima estate. Di sicuro, per ora, è utile sapere quelle che sono le mosse che sta prevedendo di fare la Juventus in questa sessione di calciomercato. E fare il punto della situazione ci ha pensato Gianluca Di Marzio rilasciando delle dichiarazioni molto chiare e nette.

“Arriverà sicuramente un difensore, forse due perché Danilo sta risolvendo il contratto e dovrebbe andare al Napoli anche se il Flamengo ha mostrato interesse. La prima scelta resta Araujo, la Juve non ha ancora un’apertura da parte del Barcellona altrimenti sarebbe pronto a tornare per Tomori del Milan. Davanti continua il flirt per Kolo Muani su cui ci sono tante altre squadre e ci sono tanti intrighi come anche Rashford. Fatta per Alberto Costa con una cifra intorno ai 14 milioni di euro”. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: nei progetti di Giuntoli c’è qualcos’altro di molto molto grosso <<<