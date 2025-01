Calciomercato Juve, Alberto Costa vicino: stretta per Kolo Muanì

Il calciomercato della Juventus starebbe entrando nel vivo: i bianconeri sarebbero vicini ad Alberto Costa e insisterebbero per Kolo Muanì

Mentre sul campo la Juventus si prepara alla sfida di campionato contro l’Atalanta, sui banchi del calciomercato si intensificherebbero in modo importante le trattative per la difesa e l’attacco. In primo luogo, il club bianconero avrebbe scelto il calciatore che potrebbe finalmente prendere il posto di Juan Cabal sulla corsia destra di difesa: l’identikit condurrebbe con decisione ad Alberto Costa del Vitoria Guimares. Su questo fronte, l’operazione parrebbe già in fase molto avanzata, con la Juve in pole tra le squadre europee, davanti allo Sporting Lisbona. Le cifre dell’affare, tra costo del cartellino e bonus, dovrebbero aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro complessivi attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto in estate.

Il Psg apre per Kolo Muanì

Mentre dunque sul fronte difensivo la Juve si appresterebbe a chiudere il primo colpo, su quello offensivo, il profilo ricercato prenderebbe sempre più i contorni dell’attaccante in forza al Psg, Kolo Muanì. Da novembre, ovvero dalla rottura tra il giocatore e l’attuale allenatore della squadra parigina, Luis Enrique, il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, avrebbe abbozzato i primi contatti tra le parti. Oggi, dopo la recente non convocazione nell’ultima giornata di campionato, la rottura tra giocatore e società appare sempre più insanabile, conducendo il dirigente della Juve alla possibilità di sferrare l’affondo decisivo. Ad oggi, Il principale ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio percepito dal giocatore: 8 milioni di euro del quale il Psg sembrerebbe però disposto a contribuire, almeno parzialmente. Ultima minaccia, in ordine temporale, all’affare Muanì rischierebbe di essere anche l’Arsenal che, perso Gabriel Jesus per infortunio, potrebbe inserirsi come agguerrita concorrente.