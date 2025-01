Calciomercato, Juventus straordinaria nel 2025: formazione da urlo

Juventus, tante novità in vista del prossimo anno: calciomercato

La Juventus necessita di un cambiamento significativo. Questa consapevolezza è condivisa non solo da noi di Juvenews, ma anche da tutti coloro che nutrono un profondo affetto per il club. Proprio per questo motivo, ci si aspetta che nei prossimi mesi vengano introdotti cambiamenti importanti, in grado di garantire quel salto di qualità indispensabile alla rosa guidata da Thiago Motta. Analizzando gli scenari e considerando le possibili evoluzioni, abbiamo provato a immaginare come potrebbe configurarsi la formazione titolare della Juventus nel 2025. Iniziamo allora a scorrere la gallery con tutti i nomi partendo dal portiere: APRI LA GALLERY <<<