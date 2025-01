Juventus, 100 milioni sul tavolo delle richieste! | Calciomercato

In casa Juventus il calciomercato sembra aver preso piede. Facciamo il punto della situazione su due nomi che stanno circolando

In casa Juventus ci si sta muovendo con largo anticipo rispetto a tutto quello che potrebbe succedere in questo caldo mese di gennaio per quel che concerne diverse trattative di calciomercato. Noi abbiamo fatto il punto della situazione raccogliendo informazioni su un paio di calciatori nello specifico, che i media stanno accostando proprio alla Juventus: iniziamo dal primo.

Antonio Silva: Il muro del Benfica

Il difensore centrale Antonio Silva, classe 2003 e pilastro della nazionale portoghese, è uno degli obiettivi dei bianconeri. Tuttavia, il Benfica non intende fare sconti: il club lusitano valuta il giocatore almeno 40 milioni di euro e difficilmente scenderà a compromessi. Jorge Mendes, agente di Silva, sta cercando di ammorbidire la posizione del Benfica, ma le prospettive di una trattativa agevole restano remote.

Kolo Muani: PSG ferreo sul prezzo

L’attaccante francese Randal Kolo Muani, classe 1998, potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain in questa sessione di mercato. Secondo “L’Equipe”, il PSG richiede ben 60 milioni di euro per il suo cartellino. La Juventus, pur interessata al giocatore, preferirebbe un’operazione strutturata su un prestito con diritto o obbligo di riscatto, a cifre sensibilmente inferiori.

Entrambi i profili, seppure intriganti, rappresentano sfide significative per la Juventus in un mercato sempre più competitivo. Per ora, le richieste economiche dei club sembrano lontane dalla portata dei bianconeri, a meno di colpi di scena o di una revisione delle condizioni proposte.