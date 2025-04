Juve, Rampulla: "Vlahovic si muove meglio. Per il futuro..."

Michelangelo Rampulla ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per l'ex bianconero, la punta potrebbe rimanere a Torino

Intervistato per TJ, Michelangelo Rampulla ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “A Vlahović sta mancando la concretezza. Vedo che con Igor si sta muovendo un po’ di più, viene di più a prendersi la palla ed è molto partecipe nella manovra dei compagni. Non posso lamentarmi delle sue ultime due prestazioni. Io lo terrei perché è un grande giocatore. I suoi gol negli ultimi anni li ha sempre fatti, nonostante le critiche ricevute. E’ stato pagato tantissimo, è giusto dal mio punto di vista continuare ad investire in lui. Non puoi permetterti ogni stagione di cercare dei giocatori diversi e di attendere il loro ambientamento. Uno o massimo due di questi possono essere pronti, non tutti”.

Rampulla: “Il futuro di Conceicao dipende dal prossimo progetto tattico della Juve”

Inoltre, sul futuro dell’esterno offensivo, Francisco Conceicao, ha aggiunto: “Conceição è già un altro discorso, è un po’ discontinuo pur essendo molto abile in velocità e nel dribbling. In pochi come lui saltano l’uomo in giro per l’Europa. Tutto dipenderà da come si vorrà impostare il progetto tattico il prossimo anno, se rimarrà o meno Tudor. Il portoghese è un giocatore molto valido, ma deve essere utile per l’allenatore”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<