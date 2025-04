Juve, Rampulla: “La strada di Tudor è quella giusta”

Michelangelo Rampulla ha parlato della gestione della Juve di Igor Tudor: per l'ex bianconero, la squadra avrebbe intrapreso la giusta strada

Intervistato per TJ, Michelangelo Rampulla ha parlato dei progressi intravisti nella Juventus nella sfida di Serie A contro la Roma. Ecco le sue parole: “La mano dell’allenatore la si vede nella propositività di andare in avanti. La Juve è partita molto aggressiva come non faceva da diverso tempo, c’era voglia di far bene. Ora bisognerà dare continuità a questo cambiamento. Al di là della classifica, ma andare a vincere a Roma non è mai semplice. Credo che un punto guadagnato così in questa maniera sia positivo, poi arriveranno delle partite abbordabili dal punto di vista del calendario. E se guardiamo le ultime due con Igor, i quattro punti ottenuti sono positivi. La strada direi che è quella giusta”.

Rampulla: “Tudor ha deciso di puntare forte su Vlahovic”

L’ex bianconero ha proseguito: “La costruzione dal basso non si sta più vedendo, ma la costruzione dal basso avviene quando non ci sono degli attaccanti bravi di testa o dei centrocampisti capaci di andare sulla seconda palla. L’obiettivo di quel gioco è di far uscire l’avversario dal fortino, ma non è che sempre possibile e molte volte si fa per far salire la squadra. Il lancio lungo da fuori area da parte del difensore o del portiere stesso è in grado di farti guadagnare molto campo, specialmente nei momenti di difficoltà. Dovrebbe esserci il giusto mix, a mio parere. Forse Tudor ha deciso di puntare su uno forte come Vlahović nella protezione della palla”. Leggi anche le possibili svolte tattiche della Juve contro il Lecce <<<