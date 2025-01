Zirkzee alla Juventus: Pedullà annuncia che... / Calciomercato

Pedullà fa il punto su Zirkzee e non solo: il mercato della Juve s’accende

Alfredo Pedullà ha fatto il punto rispetto alle prossime mosse di calciomercato in casa Juventus. Quello che potrebbe succedere è qualcosa di molto particolare. Che può coinvolgere diverse zone del campo. Il senso è chiaro: Giuntoli è al lavoro su diversi nomi con diverse trattative che possono incendiarsi da un momento all’altro. Come detto, per fare ordine, Pedullà ha svelato tutte quelle che sono le sue informazioni su Zirkzee e non solo. Iniziamo proprio dall’attaccante:

"E' stato letteralmente umiliato da Amorim. Secondo me non bisogna mai, durante il primo tempo a meno di cose clamorose, sostituire un calciatore per scelta tecnica. La reazione di Zirkzee è stata quella di chi si sente umiliato. Il matrimonio infelice allo United ritengo sia ai titoli di coda, penso sia impossibile ripristinare un minimo di normalità. L'unica strada giusta per lui penso sia il ritorno in Italia. Motta lo avrebbe ripreso e lo riprenderebbe volentieri, è uno tipo di calciatore che manca alla Juve e lui stesso tornerebbe dall'allenatore che gli ha dato maggiori soddisfazioni. Si può lavorare su un prestito con diritto che può diventare obbligo. L'obiettivo Champions non può essere bucato dalla Juve e l'episodio di lunedì può essere una chiave per lavorare su Zirkzee. Normale che si dovrà trattare con lo United e che non sarà regalato, ma la sua convivenza con Amorim mi sembra improbabile, altamente improbabile". Queste le parole, dunque, di Pedullà su Zirkzee. Ma Pedullà ha detto qualcos'altro anche rispetto a qualche altro colpo: