Pavan: “La Juventus sta ritrovando convinzione dei propri mezzi”

Pavan ha parlato della Juventus vista in campo dall'arrivo del nuovo allenatore: per il giornalista, la fiducia generale starebbe crescendo

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della Juventus reduce dal pareggio in Serie A contro la Roma. Ecco un estratto delle sue parole: “Il nuovo allenatore Igor Tudor ha sicuramente portato una ventata di freschezza. Dal punto di vista del gioco, Thiago Motta aveva fatto bene, ma le terribili cadute contro Atalanta e Fiorentina avevano demoralizzato tutto il gruppo, creando un sentimento di grande insicurezza. L’arrivo di Tudor, senza fare nulla di eccezionale, ha normalizzato la situazione. Contro il Genoa è arrivata una vittoria però fondamentale, mentre i segnali di crescita si sono visti con la Roma. La trasferta poteva essere insidiosa visto la forza dei giallorossi che vincevano da sette partite. Poteva quindi essere una trappola quasi mortale, ma invece la Juventus è uscita dalla sfida dell’Olimpico con una ritrovata convinzione dei propri mezzi. Cosa che sicuramente fa bene e porta una certa fiducia per il futuro”.

Pavan: “Yildiz è più felice nella posizione da trequartista”

Il giornalista ha proseguito: "Una fiducia per il futuro che ha anche l'attaccante turco, Kenan Yildiz, ritornato a risplendere contro il Genoa. Con la Roma non ha fatto una partita eccezionale anche perché marcato stretto e stretto da Mancini che ha tentato più di azzopparlo. La prestazione contro la Roma è stata sufficiente: la sensazione è che il calciatore in una posizione più centrale da trequartista possa assolutamente trovarsi meglio, essere più decisivo e possa anche in un certo senso essere più felice".