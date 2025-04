Juve, Rampulla: “Mi auguro possa restare Tudor”

Michelangelo Rampulla ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per l'ex bianconero potrebbe essere confermato Igor Tudor

Intervistato per TJ, Michelangelo Rampulla ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “Il mio augurio è che Igor possa restare, per lui era un sogno allenare questa squadra. Io l’ho conosciuto come un grande calciatore, ora è un ottimo allenatore con delle idee chiare. A volte bisogna fare delle scelte, ma la Juve può decidere di farlo restare per iniziare un capitolo nuovo. Il quarto posto deve esser centrato, c’è la qualità nei giocatori per poterlo fare. A me, fin qui, sta piacendo la squadra e come gioca coralmente”.

Rampulla: “Inutile cercare altri profili”

L'ex bianconero ha proseguito: "Con la Roma ho visto qualcosina di diverso e un po' più di verticalizzazioni. Vlahović si è mosso discretamente bene. Non è che dopo dieci giorni possiamo aspettarci un totale cambiamento, ma la mano di Igor si sta già vedendo. Per me sarebbe inutile andare a cercare altri profili quando in casa c'è un allenatore capace e che vuole bene alla Juve come Igor Tudor. Se dovesse centrare l'obiettivo, perché ricominciare ancora una volta tutto daccapo? Il tecnico di una squadra di calcio è come un direttore d'orchestra: se gli metti a disposizione i grandi musicisti otterrai dell'ottima musica, ma se dovesse esserci Rampulla a suonare il violino farebbe fatica anche Riccardo Muti".