Juve, Losapio: “Le parole di Thiago Motta erano da evitare”

Losapio ha commentato le recenti dichiarazioni dell'ex allenatore della Juventus, Motta, evidenziando una certa perplessità nelle sue parole

Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio si è espresso sulle recenti dichiarazioni espresse dall’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “Le parole di Thiago Motta nei giorni scorsi probabilmente erano da evitare. Perché la Juventus in questa stagione, pur avendo speso più di 200 milioni di euro fra giugno e gennaio, era al quinto posto in classifica – dietro il Bologna che ha perso proprio Thiago, ma anche Zirkzee e Calafiori – uscito in Champions League contro il PSV Eindhoven, in Coppa Italia contro l’Empoli, in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Considerato come è andata con Allegri, in confronto, c’è un abisso”.

Losapio: “Il progetto triennale bisogna meritarselo”

Il giornalista ha anche aggiunto: “Il progetto triennale però bisogna meritarselo. Non firmare un contratto e credere che non sarai mai sostituito, perché da mesi diceva che non c’era l’ossessione del risultato. Se il motto della Juventus è “vincere è l’unica cosa che conta” qualcosa vorrà pur dire, no? Poi certo, se non alzi un trofeo per un anno non muore nessuno – soprattutto negli ultimi tempi – però se inizi un progetto spendendo fior di quattrini non puoi essere (molto) dietro rispetto all’anno precedente”. Leggi anche le dichiarazioni di Thiago Motta sull’esonero alla Juventus <<<