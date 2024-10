Mercato Juve, gira una voce folle: “Botto dal Barcellona a gennaio!”

Occhio alle ultime notizie di calciomercato che riguardano la Juventus in vista della sessione di gennaio: suggestione dal Barcellona

Non si può certo dire che il mercato estivo della Juve sia sato deludente, anzi. Cristiano Giuntoli – dopo aver scelto e puntato forte su Thiago Motta per la panchina bianconera – ha inanellato una serie di colpi davvero importanti per ribaltare quasi completamente la rosa della Vecchia Signora. Insomma, un calciomercato di livello per la Juventus, che adesso sta iniziando a cogliere solamente i primi frutti del lavoro fatto in estate. Il percorso sarà ovviamente ancora lungo e passerà di nuovo anche dal mercato, perché in casa Juve sono previsti sicuramente altri investimenti e altri innesti importanti. E alcuni potrebbero anche arrivare già il prossimo gennaio.

Juventus, occhio al calciomercato invernale: l’indiscrezione dalla Spagna

In ottica bianconera occhio a Ferran Torres, esterno offensivo spagnolo classe 2000 di proprietà del Barcellona. Direttamente dalla Spagna infatti sta rimbalzando una voce che parla di una possibile partenza del talento blaugrana già a gennaio. L’allenatore Flick non lo vede e gli sta dando pochissimo spazio e un addio pare essere la soluzione più plausibile già durante la prossima sessione di calciomercato. Stando a quanto riferito anche dal noto portale catalano ElNacional.cat, la Juventus sarebbe tra i club che avrebbero fiutato il colpaccio insieme al Manchester City e anche alle due milanesi. Quello di Ferran Torres è un nome da seguire con attenzione, dunque. In tutto ciò, però, sempre la Juventus avrebbe mosso anche dei passi importanti per un’altra grossa trattativa di mercato <<<