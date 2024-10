Calciomercato Juventus | Giuntoli fa paura: “Ha scelto questi 4 nomi”

Dopo la grande vittoria in Champions League contro il Lipsia, in casa Juventus si parla anche di calciomercato: occhi puntati su 4 giocatori

La Juve festeggia giustamente la grandissima vittoria in Champions League contro il Lipsia, una partita dalle mille emozioni e dai tantissimi contenuti e spunti interessanti. Ovviamente c’è la gioia e la soddisfazione per un ottimo risultato europeo tra grandi difficoltà e tante insidie. Ma, stando alle ultime notizie che stanno circolando in orbita Juventus in queste ore, il match contro il Lipsia è stato anche un’occasione per pensare al calciomercato bianconero. In particolare, Giuntoli avrebbe approfittato della trasferta in Germania per osservare da molto vicino alcuni possibili obiettivi di mercato per la Juve del futuro.

La Juventus guarda in casa Lipsia: 4 nomi per il mercato

In particolare, sarebbero ben 4 gli osservati speciali del ds bianconero in casa Lipsia. Si parte ovviamente da un vecchio pallino della Juve, il 21enne centravanti Benjamin Sesko, in gol proprio contro la Juventus in Champions League. Un mix di potenza e tecnica per il gigante sloveno, che piace a mezza Europa. Occhi puntati però anche sul gioiello olandese Xavi Simons (21 anni), l’esterno offensivo Antonio Nusa (19 anni) e il difensore mancino Castello Lukeba (21 anni). Tutti gioielli del Lipsia dalle grandi prospettive e in rampa di lancio: la Juve li ha messi nel mirino. In tutto ciò, però, sempre la Juventus avrebbe mosso dei passi importanti anche per un’altra grossa trattativa di mercato <<<