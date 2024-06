Juve, la Roma vuole Chiesa: incontro in programma con l’agente

La Roma è interessata all'attaccante della Juve Federico Chiesa: incontro in programma tra i giallorossi e Fali Ramadani

Ci sarà ancora spazio per Federico Chiesa nella nuova Juve di Thiago Motta? L’attaccante italiano è uno dei sacrificabili e su di lui si è mosso l’interesse della Roma. I giallorossi vorrebbero regalare l’ex Fiorentina a Daniele De Rossi ma l’operazione è tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, nelle prossime settimane è in programma un incontro tra Fali Ramadani, agente di Chiesa, e la dirigenza della Roma. Non è detto che il giocatore della Juve sia l’argomento principale di conversazione, ma di certo le due parti parleranno anche di questo. Per il momento Chiesa è però concentrato al 100% sull’Europeo con l’Italia, che potrebbe rivelarsi una vetrina importante anche in caso di cessione.