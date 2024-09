Calciomercato Juve | Giuntoli prepara un colpo totalmente a sorpresa

Giuntoli starebbe continuando a lavorare in sede di calciomercato anche con la sessione chiusa. L'obiettivo, è un nome tutto nuovo

Il calciomercato della Juve non è finito. O meglio, continua. Giuntoli è stato eletto da più parti il re assoluto di questa ultima sessione estiva ed i risultati si vedranno molto presto. Già qualcosa si è intravisto ed è in questo senso che i tifosi della Juventus possono senza dubbio ben sperare. Di sicuro è stata fatta una rivoluzione. Quasi 200 milioni di euro spesi, a dimostrazione di quanta volontà ci sia da parte di tutti di far tornare la Juventus dove merita: sulla cima del mondo del calcio. La strada intrapresa sembra quella giusta. E’ stato preso un tecnico emergente che ha dimostrato grandissime capacità e allo stesso tempo è stato fatto un mercato utile alla costruzione del suo gioco. Giocatori giovani o nel pieno della propria carriera, forti e promettenti. Un mix esplosivo che però potrebbe essere migliorato ancora di più.

Juventus, il calciomercato non è finito: occhi su gennaio

Ecco la ragione per cui in queste ore continuano a circolare seriamente delle voci che dicono di come la Juventus stia continuando a lavorare. Monitorando quello che succede anche nelle altre squadre e provando dunque a cogliere le giuste occasioni. E tra queste ci sarebbe un nome che presto o tardi, potrebbe tornare seriamente di moda in casa bianconera.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Juventus sarebbe seriamente intenzionata a chiedere informazioni su Cesare Casadei. Il giocatore del Chelsea – ex Inter – che a quanto ci risulta vorrebbe tornare in Serie A. Il giocatore ha cambiato agente, passando alla Epic Sport che – tanto per fare un esempio – ha concluso insieme a Pastorello il passaggio di Lukaku al Napoli. Ora, la Juve, pensa a lui come altro grande colpo. Costa poco – 10 milioni di euro – e le sue potenzialità sono note. Potrebbe rappresentare il grande colpo di gennaio. Per un centrocampo ancor più folto, da ringiovanire. Ci sono nomi fortissimi, ma avanti con l'età. L'idea di prendere Casadei servirebbe proprio a questo. Un forte – e giovane – calciatore su cui scommettere per il futuro. Giuntoli, continua a lavorare. E non è finita.