Oltre a Juve-Roma c’è una bomba di mercato! / News

La strategia di calciomercato della Juventus è stata molto chiara sin da subito. Giuntoli s’è impegnato per provare a mettere in scena una pianificata e dettagliata operazione che potesse rendere la rosa a disposizione di Thiago Motta di primissimo livello. Come abbiamo sempre detto, in casa Juve non c’è stata mai la volontà di costruire una squadra che potesse puntare solo su un obiettivo. Che i tifosi ci credano o no, l’idea dei piani alti, è quella di lottare per lo scudetto così come per la Champions League. E per riuscire in questo intento, ovviamente, andava costruita una squadra che potesse rispondere alle aspettative, almeno nelle intenzioni.

Juventus-Roma e non solo: c’è anche il calciomercato

Ci è riuscito Giuntoli che infatti ha messo in scena tutta una serie di operazioni che sono andate in una direzione nettissima. Quella legata all’innesto di calciatori capaci di fare la differenza sin da subito. Si tratta di nomi importanti che senza dubbio hanno rappresentato un punto di partenza importante. Anche se a dirla tutta, qualcosina per il salto di qualità definitivo, ancora manca. Il riferimento di Juvenews.eu è quello legato all’attacco. Vlahovic è fortissimo, ma non ha un degno sostituto per una stagione che si prospetta lunghissima. Ed è questo il motivo per cui Giuntoli sarebbe già al lavoro per tentare il colpaccio a gennaio.

Come abbiamo riportato più volte, infatti, la Juventus sarebbe intenzionata a pianificare un colpo in attacco molto importante. Da quanto ci risulta Giuntoli avrebbe messo nel mirino Jonathan David del Lille. Un fenomeno che costa 50 milioni di euro che a Giugno sarà libero di andare via a zero euro. Per questo motivo, la Juve vorrebbe far cedere il club Francese con un'offerta proprio a gennaio. Che sia capace di far contente tutte le parti in causa. Da quanto ci risulta l'idea sarebbe quella di mettere sul tavolo 10 milioni di euro, per un calciatore che a quel punto sarebbe a 6 mesi dalla scadenza. Un'affare per il Lille, per la Juve e per il calciatore. Una vera e propria macchina da gol. Giuntoli ci proverà.