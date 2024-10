Mercato Juve, si pensa a un colpo pazzesco: “E’ un fenomeno”

La Juventus guarda avanti e alle prossime possibili mosse di mercato: nel mirino bianconero ci sarebbe anche un nome top

Non solo campo. In casa Juventus si pensa sempre anche al futuro e si guarda a come poter migliorare, anche attraverso nuove mosse di calciomercato. Cristiano Giuntoli non ha nessuna intenzione di stare fermo ad aspettare: bisogna muoversi in anticipo e per tempo, pianificando con attenzione ogni possibile mossa. Per questo il ds bianconero starebbe continuando a monitorare il mercato nazionale e internazionale, osservando giocatori e appuntando sulla sua lista diversi nomi da seguire in vista delle prossime sessioni di calciomercato. E tra questi nomi, ci sarebbero anche quelli di alcuni top player importantissimi.

Juventus, le ultime news di calciomercato: un fenomeno nel mirino

Secondo quanto riferito dal noto portale spagnolo specializzato nelle questioni di mercato Fichajes.com, la Juve avrebbe messo nel mirino il fenomenale esterno d’attacco classe 2002 Nico Williams. A soli 22 anni, Williams è un punto di forza sia dell’Atletico Bilbao che della nazionale maggiore spagnola. Un talento purissimo, un giocatore fortissimo e con ancora grandissimi margini di crescita. Il suo valore di mercato è schizzato alle stelle, ma la notizia è che la Juventus starebbe veramente seguendo Nico Williams, che rimane un obiettivo di calciomercato anche del Barcellona. In tutto ciò, però, sempre la Juve avrebbe mosso anche dei passi importanti per un’altra grossa trattativa di mercato <<<