Calciomercato Juventus | Giuntoli lavora al colpo... FOLLE: "Può tornare"

La Juventus continua ad operare in sede di calciomercato con l'idea di tentare un affondo da urlo in vista del calciomercato di gennaio

Il calciomercato della Juventus non è fermo. Anzi, a dire la verità sembra essere più vivo e attivo che mai. C’è una questione che è al centro di tutto. E questa riguarda senza dubbio Vlahovic. Che sì, ha segnato una doppietta nell’ultima partita di Serie A. Ma che allo stesso tempo non sembra essere l’attaccante perfetto per quel che riguarda il gioco allestito da Thiago Motta. Dusan è forte, non si discute. Ma da giorni qui e là si stanno facendo largo mille voci rispetto a quello che potrebbe succedere già nel mese di gennaio rispetto alle mosse della Juventus. Una di queste, avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto filtra, infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino Zirkzee. Che sta deludendo al Manchester United e che potrebbe fare ritorno in Serie A. L’idea non sarebbe campata in aria. Thiago Motta lo ha allenato a Bologna, con lui è esploso. E adesso Giuntoli starebbero facendo delle serie valutazioni rispetto alla possibilità di vedere questo calciatore tornare in Italia ma con la maglia della Juventus addosso, già a partire dal mese di gennaio. Occhi aperti, dunque. Qualcosa di molto interessante potrebbe succedere. E come. In tutto questo, comunque, avete visto cosa non ha fatto… De Laurentiis? <<<