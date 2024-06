News Juve / Bomba di mercato: “Thiago Motta adesso vuole…”

Il tecnico della Juventus sembra avere le idee molto chiare in sede di calciomercato. Ecco cosa vuole fare

In casa Juventus arrivano aggiornamenti molto pesanti rispetto al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe succedere da qui a breve. Abbiamo raccolto le 3 notizie più importanti del giorno: ecco di cosa stiamo parlando.

Domenico Berardi, un obiettivo persistente per la Juventus

Domenico Berardi continua ad essere un obiettivo della Juventus. Secondo indiscrezioni di Sportmediaset, i bianconeri potrebbero fare un nuovo tentativo per il giocatore dopo il rifiuto dell’estate scorsa. Questa volta, la retrocessione del Sassuolo in Serie B potrebbe favorire il trasferimento. Per una squadra di Serie B, avere in rosa un elemento da 3 milioni di euro netti a stagione potrebbe rappresentare un problema economico. La Juventus sta sondando le intenzioni del giocatore, che al momento è alle prese con il recupero di un lungo infortunio al tendine d’Achille, che lo terrà fuori sino alla fine dell’anno.

Scambio Juventus-Aston Villa: Douglas Luiz, McKennie e Iling protagonisti

Fabrizio Romano, tramite X, ha fornito aggiornamenti sulla trattativa tra Juventus e Aston Villa per Douglas Luiz, Weston McKennie e Samuel Iling Jr. Il manager della Juventus, Thiago Motta, ha dato il via libera all’accordo di scambio di Douglas Luiz. Le due squadre sono molto vicine all’accordo finale, che prevede il passaggio di McKennie, Iling Jr. e un conguaglio di 20 milioni di euro ai Villans. I termini personali per tutti i giocatori coinvolti sono attualmente in discussione.

Giovanni Di Lorenzo vuole la maglia bianconera

Durante Sportitaliamercato, Michele Criscitiello ha parlato del desiderio di Giovanni Di Lorenzo di lasciare il Napoli. Il capitano ha avuto una conversazione con Antonio Conte, il quale ha cercato di convincerlo a rimanere con grande umiltà. Tuttavia, la risposta di Di Lorenzo è stata negativa, esprimendo il suo desiderio di vestire la maglia bianconera. Il suo agente, Giuffredi, ha già un accordo con la Juventus. De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dichiarato che i giocatori possono partire purché vengano presentate offerte adeguate, dato il pessimo andamento della stagione del Napoli.