News Juve / Douglas Luiz non basta! Giuntoli vuole comprare pure…

Una serie di colpi importanti per la Juventus del futuro: tra questi non c'è solamente Douglas Luiz ma anche un altro nome

Calciomercato Juve, news pesanti in arrivo

La Juventus del prossimo futuro dovrà essere forte e vincente. Questo – almeno – è il piano che il club bianconero si è dato in vista della prossima stagione. Per questa ragione, in questi giorni stanno uscendo fuori voci di ogni genere rispetto al calciomercato e a quello che potrebbe accadere da qui in avanti. Tra i vari nomi che circolano c’è sicuramente quello di Douglas Luiz. L’accordo con l’Aston Villa sarebbe vicino. Ma non sarebbe ovviamente l’unico nome che sta circolando in casa Juve rispetto al mercato. Tra le varie opzioni, sta venendo fuori anche la possibilità legata ad un altro calciatore molto forte.

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione a proposito di quelle che potrebbero essere le prossime mosse in casa Juventus considerando che il mercato, si sta scaldando in maniera particolare. Ecco cosa ha detto l’esperto di mercato: “In queste ultime ore la Juve sta dando una forte, fortissima accelerata al mercato in entrata. Il club bianconero è ad un passo dal primo acquisto dell’estate, quello legato a Douglas Diaz. E questo dovrebbe essere un affare che comprenderà anche McKennie e Iling Junior. La Juventus nella prossima stagione tornerà a giocare la Champions League e nelle sue idee vorrà rinforzarsi non solo a centrocampo, ma anche in attacco. Ragione per cui un nome forte in queste ultime ore è quello di Mason Greenwood“. Insomma, come avrete capito la Juventus non si ferma. E rilancia alla grande. I bianconeri hanno tutta la voglia di rendere la rosa Juventina forte. Fortissima. Il prossimo anno bisognerà competere per lo scudetto così come per la Champions League. Senza se e senza ma. E sempre parlando di mercato, occhio all’annuncio fatto poco fa da Fabrizio Romano <<<