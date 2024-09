Juventus, dopo Empoli terremoto Giuntoli: "Ha deciso" / Mercato - JuveNews.eu

La dirigenza della Juventus non è soddisfatta del secondo pareggio consecutivo. Circolano voci importanti di mercato... anche per questo

Il pareggio della Juventus ad Empoli non convince e non piace a nessuno. Ma una cosa è certa: c’è stata troppa esaltazione dopo le prime due vittorie bianconere in campionato e troppo frastuono in negativo dopo i due pareggi di cui stiamo parlando. E’ ovvio che la Juventus sia una squadra in costruzione che per certi versi ha bisogno di vivere anche momenti come questo. Momenti in cui giochi benino, ma la fortuna non ti aiuta e dunque, di riflesso, la palla non entra. Ecco la ragione per cui bisogna mantenere la calma e ragionare sul lungo periodo. La Serie A non è un torneo che va vinto in tre giornate. Di sicuro, però, anche lo stesso Giuntoli qualche ragionamento lo starà facendo.

Empoli-Juventus è il segnale: il calciomercato può risolvere tutto

Lo diciamo nella misura in cui sono giorni che ripetiamo di come Vlahovic abbia la questione relativa al contratto (in scadenza nel 2026) ancora in piedi e assolutamente non risolta. Nei piani della società infatti c’è la volontà di spalmare il suo ingaggio su più anni (portandolo fino al 2028) abbassandone l’impatto annuale. Dusan, ancora non ha risposto. C’è chi dice che le parti siano in contatto – e ci crediamo – ma che di concreto c’è poco o niente e questo sta facendo fare dei ragionamenti significativi alla società, che non vuole ritrovarsi come con Federico Chiesa. Spalle al muro. Per questo, lo stesso Giuntoli starebbe ragionando di sicuro su un nome preciso da provare a portare a casa, alla Juventus.

Arrivano conferme su quello che vi avevamo riportato per settimane rispetto a Jonathan David. Il giocatore è nel mirino della Juve. Stiamo parlando del fenomeno del Lille che segna gol a raffica e che a Giugno si libererà a zero euro. Non vuole rinnovare il suo contratto con i Francesi, è un giocatore molto giovane e molto forte e la Juve vorrebbe tentare la mossa a sorpresa che scatenerebbe un terremoto. Ossia offrire qualcosa a gennaio al Lille in modo da anticipare la concorrenza (che non manca) e assicurarsi uno degli attaccanti più forti in Europa, in assoluto, a una cifra ridicola. Insomma, quello che succederà lo staremo a vedere. Ma – se così vogliamo dire – Vlahovic è avvisato. Servono i suoi gol, ora. Detto questo, oltre a Jonathan David, la Juventus lavora anche su altri nomi per rinforzare l’attacco: ecco la lista (da scorrere) con tutte le percentuali <<<