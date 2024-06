Damiani su Thuram: “Qui può completare la sua crescita”

Oscar Damiani, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'innesto di Khephren Thuram.

Oscar Damiani, procuratore, ha detto la sua su Thuram, calciatore del Nizza, in dirittura d’arrivo alla Juve. Ecco le sue parole: “Lo vedo molto bene, sinceramente. Un giocatore che matura nel campionato francese, molto più fisico di quello italiano, quando arriva in Serie A può completare la crescita, migliorando anche dal punto di vista tattico. E garantendo un valore aggiunto al club in cui approda, di conseguenz. Serve essere intelligenti e lui lo è, eccome, tanto campo quanto fuori. E questo perché Lilian era intelligente e i suoi figli sono cresciuti in una famiglia intelligente. La testa è quella giusta per imporsi”.