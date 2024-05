Juve, Chiesa a rischio addio: 4 squadre su di lui e Thiago Motta…

Federico Chiesa è uno dei giocatori più talentuosi della Juve, eppure il suo futuro è tutto tranne che al sicuro. Una serie di concause, infatti, rischiano di allontanarlo dalla Vecchia Signora. In primo luogo c'è il discorso legato al rinnovo di contratto, che stenta a decollare. Senza la dirigenza bianconera potrebbe davvero pensare di venderlo per massimizzare i profitti prima che vada in scadenza. A questo si lega l'interesse di ben quattro squadre, da Milan e Roma fino a Bayern Monaco e soprattutto Liverpool. I Reds stanno infatti pensando a Chiesa come sostituto di Salah, che potrebbe lasciare il club in estate. Discorso a parte quello legato a Thiago Motta. Come visto al Bologna, il nuovo allenatore della Juve chiede grandi compiti difensivi ai suoi esterni (Orsolini docet) e per questo la collocazione tattica di Chiesa sarebbe un rebus. Forse la cessione potrebbe davvero essere la soluzione migliore.