Calciomercato Juve, Di Marzio: “Thuram in chiusura!”

Dagli studi di Sky Sport l’Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa di calciomercato della Juventus per Khephren Thuram del Nizza. Ecco le sue parole: “La Juventus continua il proprio lavoro per costruire la rosa che avrà a disposizione Thiago Motta la prossima stagione. In particolar modo, la dirigenza bianconera è al lavoro per il centrocampo, dopo le visite mediche di Douglas Luiz. Il nome cercato dai bianconeri continua a essere Khéphren Thuram, per il quale il Nizza ha fissato il prezzo: 20 milioni di euro. La società è al lavoro per chiudere entro settimana prossima, raggiungendo quella cifra tra parte fissa e bonus. Una trattativa che sarà velocizzata anche dalla cessione di Kean alla Fiorentina“.

Juventus vicina al colpo Thuram

Il giornalista esperto di calciomercato ha proseguito: “Per Khépren Thuram, fratello di Marcus, la Juventus punta a chiudere entro settimana prossima, soprattutto in virtù dell’uscita vicina di Moise Kean verso la Fiorentina. Per il giocatore, il Nizza ha posto il prezzo: 20 milioni di euro. Una cifra che la Juventus vorrebbe raggiungere con una parte fissa più bassa, tra i 15 milioni e i 16 milioni di euro, con 5 o 4 milioni di bonus da aggiungere. La cessione di Kean alla Fiorentina permette al club bianconero di accelerare per il centrocampista. Ventinove presenze, un gol e un assist. Sono questi i numeri collezionati con la maglia del Nizza da Khéphren Thuram nell’ultima stagione. Adesso la Juventus è al lavoro per chiudere la trattativa entro la prossima settimana”.