Criscitiello: “Juve, perdere Rabiot potrebbe essere un problema”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Adrien Rabiot.

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Rabiot, però, rischia di rappresentare un problema. La sua permanenza non è scontata ma perdere il francese significherebbe perdere mezzo centrocampo. Negli anni è cresciuto tantissimo ed era una delle poche certezze di Allegri. Una soluzione va trovata, altrimenti la Juventus rischia di indebolirsi in una zona delicatissima del campo. Gli acquisti fatti o quasi fatti lasciano ben sperare e anche le notizie che arrivano sulle uscite confermano che Giuntoli ha capito bene quale fosse il male della Juve ed è pronto ad intervenire per migliorare la squadra”.