Calciomercato Juve | Colpo da urlo in attacco: 4 nomi

La Juventus valuta nuovi colpi in attacco: ci sono quattro nomi che Giuntoli sta valutando. Ecco di chi stiamo parlando

Se è vero che la miglior difesa è l’attacco, allora la Juventus ha molto da guardare e sistemare. Una delle note stonate della stagione in essere, infatti, è stata l’assenza di un vero e proprio punto di riferimento offensivo. Tutti i giocatori in rosa, chi per un motivo chi per un altro, non sono riusciti a garantire l’apporto sperato. Pensiamo ad Arek Milik ma soprattutto e Dusan Vlahovic, grande delusione. Ma pure a Kolo Muani che dopo un avvio eccezionale si è spento insieme al resto della squadra. Nessuno, ha saputo conferire una tranquillità realizzativa. È stata una delle colpe di Thiago Motta e sarà uno dei punti su cui dovrà lavorare Igor Tudor. Il tecnico croato che, con due mesi di contratto, cerca l’impresa qualificazione Champions League e quindi salvataggio – ma non è affatto detto – della panchina bianconera.

La Juventus cerca un attaccante: tutti i nomi sul taccuino / Notizie calciomercato

E allora, che la ricerca abbia inizio. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è già attivo sul calciomercato ed è già alla ricerca di un nuovo attaccante per la squadra del prossimo anno. Secondo Calciomercato.it sarebbe quattro, ad oggi, i nomi più accreditati. Il primo è sicuramente quello di Victor Osimhen: il nigeriano è, per distacco, il preferito del diesse. Ma il Napoli, che pure vuole cederlo, spara altissimo. Un tentativo, comunque, sperando nei soldi della qualificazione in Champions League e in quelli derivanti dalla cessione di Vlahovic, si farà. Seguono poi Jonathan David, forte attaccante che con il Lille sta dominando la Ligue 1. E poi due atalantini: il capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui, e il fantasista Ademola Lookman. Il primo è più facile da raggiungere – preme per la cessione e l’Atalanta lo accontenterà – il secondo è probabilmente più congeniale per ciò cerca la Juve. Ossia, una macchina da gol.