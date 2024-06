Calciomercato Juve | Giuntoli fa impazzire i tifosi: “Colpo da urlo”

NEWS JUVE

Il dirigente della Juventus sembra avere le idee molto chiare rispetto alle prossime mosse di calciomercato dei bianconeri

Il calciomercato della Juventus regalerà ai tifosi una grande formazione

La Juventus che si sta delineando guardando al futuro sembra essere particolarmente forte. Noi ve lo avevamo detto in tempi non sospetti: Giuntoli non intende perdere tempo. I sacrifici sono stati fatti e gli anni passati a “non vincere” lo scudetto, sono anche troppi. Ecco il motivo per cui – con tutta la felicità che si può avere per la conquista della Coppa Italia – il prossimo passo dovrà essere quello di tornare a lottare per il tricolore. Lo sa bene la dirigenza bianconera, che da settimane lavora in sede di calciomercato. Da cui arrivano notizie sempre più pesanti e interessanti.

Douglas Luiz sarà solo il primo di tutta una serie di colpi che la Juventus sembra pronta a mettere in mostra nei prossimi mesi. Quando il calciomercato si farà ancora più caldo e quando la nuova stagione si avvicinerà in maniera importante. Sull’agenda di Giuntoli ci sono anche tutta un’altra serie di nomi che potrebbero andare a “sconvolgere” la formazione della Juventus in una maniera abbastanza significativa. Per questo, oggi, abbiamo deciso di provare a fare ordine su tutto. Nome per nome.

Come potrebbe scendere in campo la Juventus il prossimo anno? Chi ci sarà in porta e chi in attacco? E a centrocampo? A tutte queste domande abbiamo riposto in maniera molto chiara e molto netta. Svelandovi come potrebbe essere la formazione dalla Juventus il prossimo anno con le nostre infografiche aggiornate. Se siete pronti a scoprire l’undici da sogno che Giuntoli vuole provare a costruire, allora iniziamo subito da qui <<<