Juve, Criscitiello rivela: “Giuffredi a fine europeo annuncerà l’addio di Di Lorenzo”

Intervenuto su Sportitalia il giornalista Michele Criscitiello ha parlato della situazione tra Di Lorenzo, il Napoli e la Juve

Di Lorenzo sembra in rotta di collisione totale con l’ambiente Napoli, ma il lungo contratto che lega il terzino agli azzurri fino al 2029 complica la situazione. Nonostante questo, però, pare che l’agente stia comunque lavorando per l’addio. Intervenuto su Sportitalia il giornalista Michele Criscitiello ha spiegato: “Giuffredi si sente di più con Giuntoli che con la moglie. Alla fine dell’Europeo organizzerà una conferenza stampa per annunciare l’addio di Di Lorenzo al Napoli e le motivazioni che hanno portato a questa scelta”. Scelta fatta, quindi, per Di Lorenzo, che potrebbe davvero trasferirsi alla Juve. Per esserne sicuri bisognerà aspettare la fine dell’Europeo.