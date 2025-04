Roma-Juve, le probabili formazioni: riecco Conceicao, out Koop

In vista della sfida tra Roma e Juve andiamo alla scoperta delle probabili formazioni scelte da Ranieri e Tudor

Dopo la vittoria contro il Genoa la Juve si prepara a scendere in campo contro la Roma, match in programma domenica alle 20:45. Tudor dovrà continuare quanto di buono fatto vedere nella prima partita da allenatore bianconero, cercando di portare a casa altri tre punti in una sfida importantissima per la lotta Champions League. I giallorossi sono infatti una diretta avversaria per il quarto posto: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Roma-Juve

Per la Juve spazio ancora al 3-4-2-1 di Tudor. In porta Di Gregorio, con Kalulu, Veiga e Kelly come uniche possibili alternative in difesa. Sulle fasce pronti ancora Nico Gonzalez e McKennie, con Locatelli e Thuram in mediana. Novità sulla trequarti dove i favoriti sono Conceicao e Yildiz che dovrebbero agire alle spalle di Vlahovic. Il serbo è ancora il favorito per guidare l’attacco, con Kolo Muani quindi di nuovo in panchina. Insieme a lui pronto a subentrare a partita in corso anche Koopmeiners.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All.: Ranieri.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All.: Tudor.

