Christillin: “Il calcio di Thiago Motta è diverso. Su Giuntoli…”

Evelina Christillin, tifosa della Juventus e membro UEFA, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Giuntoli.

Evelina Christillin, tifosa della Juve e membro UEFA, ha detto la sua sui bianconeri a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: “Ho visto un gioco diverso in tutte e tre le sfide, anche se nelle prime due uscite c’è stata più brillantezza. Il calcio di Motta è diverso, la palla è più giocata in avanti e c’è molta verticalizzazione nei passaggi. Anche i singoli li sto vedendo meglio: Locatelli è rinato, Vlahović non corre più all’indietro e c’è grande entusiasmo in generale. La Roma era ben messa in campo e arrivava da due risultati negativi, la partita è stata un po’ noiosetta e piuttosto difensiva ma non si possono emettere giudizi dopo soltanto 270′ giocati”.

L’abilità di Giuntoli sul calciomercato

“Qui si palesa l’abilità di Cristiano Giuntoli e l’oculatezza di chi sta amministrando dal punto di vista finanziario. Perché Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino sono due uomini di conti, ognuno fa la sua parte e la sta facendo bene. All’inizio si pensava che la Juve non riuscisse ad investire molto sul mercato, ma la campagna acquisti è stata bella potente e sono arrivate anche delle cessioni importanti. Dal punto di vista del bilancio, tutto questo, è stato un passo in avanti per il miglioramento dei conti e ciò ha permesso ai bianconeri di ridurre in maniera sostanziale il monte ingaggi”.