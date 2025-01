Chiesa torna in Serie A! Annuncio per l’ex Juve | Calciomercato

Novità interessanti in chiave calciomercato riguardanti Federico Chiesa. Ecco le ultime novità su ciò che c'è da sapere

Calciomercato, voci su Federico Chiesa e il ritorno in A

Federico Chiesa può tornare in Serie A. Questa è l’ultim’ora di calciomercato che spiega molto bene quello che sta succedendo in casa Liverpool. L’ex Juventus non sembra avere avuto un buon impatto in maglia Reds e per questo, da giorni, si è tornati a parlare di quello che potrebbe succedere o a gennaio (difficile) o la prossima estate. Il Liverpool sembra avere le idee chiare rispetto al fatto che non vuole disperdere un investimento importante come quello fatto in estate. Allo stesso tempo, però, non potrà neanche tirare troppo la corda. Una cessione, semmai dovrà esserci, sarà a determinate cifre. Di sicuro, la notizia più interessante che sta circolando in queste ore riguarda – come detto in apertura – la possibilità di vederlo nuovamente in Italia. Ma con quale maglia?

Per quanto qualche bufalaro abbia scritto della possibilità che possa tornare alla Juventus (follia assoluta) è vero e ci risulta che in Italia possa tornarci per davvero. Nello specifico, più che la Roma, su di lui ci sarebbe lo sguardo attento del Napoli. Che sarebbe anche disposto a pagare una parte dello stipendio del calciatore. Quello che succederà lo staremo a vedere. Di sicuro, aumentano discretamente le possibilità che da qui a qualche tempo (magari il prossimo anno) Chiesa possa tornare a calcare i campi della Serie A. Detto questo, parlando invece di Juventus, occhi bene aperti: c’è una voce importante relativa a Zirkzee <<<