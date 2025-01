Juventus, Fabrizio Romano: "Stanno spingendo per comprare..."

In casa Juventus si sta lavorando da giorni per pianificare il calciomercato nel breve e nel lungo periodo: il punto

Calciomercato, il punto su Zirkzee-Juventus

Il calciomercato in casa Juventus sarà importante. Lo sappiamo: sembra che i bianconeri se ne stiano piuttosto fermi. Ma le cose non stanno così. Giuntoli sta lavorando da giorni alla pianificazione del prossimo futuro e quello che filtra è qualcosa di assolutamente positivo rispetto alle mosse che il club bianconero dovrà portare a termine. Probabilmente, con successo. Una delle questioni in sospeso è sicuramente quella legata all’attaccante. E tra le mille voci che si sovrappogono, c’è quella legata a Zirkzee che prenderà a breve il sopravvento.

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione svelando come Giuntoli stia lavorando alacremenete per trovare il modo di sbloccare una trattativa che regalerebbe a Thiago Motta il “suo” bomber. Quello del Bologna, che in Premier sta fatiacando in un amore mai sbocciato con il Manchester United. Secondo Romano, la Juventus sarebbe in continuo contatto con l’entourage del calciatore: c’è la volontà di trovare una soluzione. E’ ovvio: il Manchester United vorrebbe una cessione a titolo definitivo o – al massimo – con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Qualcosa che per la Juve, ora come ora, è complicata. L’idea resta ovviamente quella prediletta: un prestito con diritto. Al momento resta tutto in standby. Ma il punto è che chi dice che la Juventus abbia mollato la pista solo perché ancora Zirkzee non è atterrato a Torino, dice una balla. E’ una trattativa complicata: si lavora per sbloccarla. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhio: Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulle ultimissime in casa bianconera. Ecco cosa ha detto <<<