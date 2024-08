Chiesa-Juve, annuncio a sorpresa: “Giuntoli ha deciso” / Mercato

La Juventus sta lavorando sul fronte attaccanti sia per le uscite che per le entrate: le ultime di calcoomercato

La Juventus vuole operare al meglio in questa ultima parte di calciomercato. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di provare a regalare a Thiago Motta qualche colpo in entrata tentando allo stesso tempo di piazzare qualche uscita che possa dare alla Juventus un po’ di respiro sul fronte economico. Ecco la ragione per cui le novità che abbiamo raccolto in queste ore raccontano principalmente di questo: di colpi in entrata e di novità in uscita. Ad esempio, una delle ultime indiscrezioni che stanno circolando, riguarda Federico Chiesa.

Calciomercato, Juventus tra Chiesa, Koopmeiners e Nico Gonzalez

Tra le mille balle che circolano sul possibile futuro di Chiesa, noi abbiamo deciso di fare ordine. Punto numero uno: non verrà reintegrato. Chi dice il contrario, non è semplicemente informato. Non rientra nei piani di Thiago Motta e il club non ha cambiato idea. Punto numero due: è vero che Giuntoli farà di tutto per non farlo andare a scadenza di contratto. Per questo, sarebbe disposto ad un colpo di scena molto significativo in tal senso: accettare anche basse proposte, cifre non alte, pur di venderlo. Ma a chi? Anche qui, Giuntoli avrebbe le idee chiare: la pista estera sarebbe la migliore. Ed il Barcellona sarebbe il club più accreditato in assoluto anche se per ora non ci sarebbero offerte ufficiali. Ma per quel che riguarda le entrate? La Juventus starebbe valutando delle sorprese in attacco.

Giuntoli continua a lavorare su Koopmeiners (è solo questione di tempo) mentre tratta Nico Gonzalez su cui la situazione è complessa e non di facile risoluzione. La Fiorentina chiede 40 milioni, l’offerta si avvicina ai 30. Se la Juve lo vuole, deve mettere sul tavolo qualcosa di più importante. Sarà una trattativa complessa da qui in avanti. Ma il calciatore stesso starebbe spingendo perchè l’affare possa andare in porto. Detto questo, attenzione: Di Marzio poco fa ha dato aggiornamenti pesantissimi proprio questa trattativa <<<