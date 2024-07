Calciomercato, Nico Gonzalez avvicina Koopmeiners alla Juve

L'Atalanta vuole Nico Gonzalez: l'argentino potrebbe rivelarsi un assist importante nella trattativa della Juve per Koopmeiners

L’Atalanta è piombata con forza su Nico Gonzalez, talentuoso esterno della Fiorentina e della nazionale argentina. I nerazzurri stanno pensando a lui per rinforzare l’attacco e questo potrebbe rivelarsi un assist importante per la Juve.

Juve, da Nico Gonzalez a Koopmeiners: intrigo di calciomercato

Scamacca, De Ketelaere, Zaniolo, Lookman, Koopmeiners e ora anche Nico Gonzalez: con l’arrivo dell’argentino l’Atalanta avrebbe fin troppa abbondanza nel reparto offensivo. Per questo l’arrivo dell’attaccante della Fiorentina in casa Dea potrebbe essere il primo passo verso l’addio dell’olandese. I nerazzurri sanno dell’interesse della Juve per Koopmeiners e potrebbero acquistare Nico Gonzalez proprio in previsione di un sempre più probabile addio. Staremo a vedere.