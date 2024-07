Della Valle: “A breve la Juve farà un’offerta per Koopmeiners”

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazione relativa a Koopmeiners.

Fabiana Della Valle, giornalista, ha detto la sua sulla Juve, parlando anche di Koopmeiners. Ecco le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com sulla trattativa con l’Atalanta per il centrocampista olandese, obiettivo numero uno del mercato: “La volontà è di andare a cercare di prendere Teun Koopmeiners dall’Atalanta. Quindi questa sarà la settimana dell’offerta, del momento in cui è Giuntoli si presenterà per la prima volta dall’Atalanta con un’offerta concreta, vera e propria. Finora questo non non c’è stato, non si sono mai parlati in maniera ufficiale, diciamo così, i due club. Questa sarà anche una settimana in cui si dovranno sciogliere altri nodi”.