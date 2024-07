Calciomercato, la Juventus prepara l’affondo per Koopmeiners

La Juventus sarebbe molto vicina a presentare la prima offerta ufficiale per Koopmeiners: l'olandese è da tempo il sogno del club bianconero

Il momento è giunto, quello di trasformare un sogno in realtà. Non è avvenuto per Sergej Milinkovic-Savic, bramato per anni, prima che questi lasciasse la Lazio per i ricchi lidi della Saudi Pro League. Potrebbe per Teun Koopmeiners. O almeno, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus ci proverà con tutte le sue forze.

La missione di agosto: portare Koopmeiners in bianconero

Definite le uscite di Matias Soulè e Dean Huijsen, tregua del calciomercato in entrata, ma specialmente ossigeno per le casse bianconere. Successivamente, Cristiano Giuntoli riprenderà la sua opera di rafforzamento della Juventus. Al posto di Huijsen arriverà con ogni probabilità Jean Clair Todibo. Invece, non sarebbe scontato quello di un sostituto dell’attaccante esterno argentino, almeno non subito. Infatti, sempre per il quotidiano sportivo di Torino, dopo Todibo la Juve punterà con convinzione su Koopmeiners, presentando prima di tutto una prima proposta formale all’Atalanta detentrice del cartellino. La valutazione del giocatore fatta dal club bergamasco è di 60 milioni di euro, la volontà della stessa di non scendere a bruschi compromessi come ribadito da più voci della dirigenza nerazzurra, per ultimo quella di Luca Percassi. Infatti, l’olandese fa parte dei piani e solo un offerta adeguata può smuovere una società che ha fatto della sua capacità di vendere bene un fiore a l’occhiello per tutto il mondo.

Offerta imminente per Koop

Negli ultimi giorni, si sarebbe inoltre parlato di una sorta di ultimatum per la Juventus e per tutte le società che vorrebbero provare a prendere Koopmeiners. Infatti, l’Atalanta vorrebbe definire la situazione entro metà agosto, in modo che, nel caso di eventuale cessione, il club possa muoversi adeguatamente sul mercato. Nel frattempo, il tifo nerazzurro rimane in fibrillazione, in attesa di conoscere il destino del centrocampista olandese. Dal canto suo, la Juventus sarebbe sicura del gradimento del giocatore, già allertato dallo stesso club bianconero di “aver pazienza”, considerate le cifre economiche in ballo. Al momento, non è ancora dato sapere la formula dell’offerta o l’ingresso di contropartite tecniche. Si saprebbe invece quali sarebbero i rispettivi piani B delle due compagini: i francesi Fofana e Akliouche del Monaco per la Juve e O’Ryley del Celtic per l’Atalanta.

Flavio Zane