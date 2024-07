Faggiano: “Koopmeiners? Le parole dell’Atalanta sono…”

Daniele Faggiano, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa per Koopmeiners.

Daniele Faggiano, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners. Ecco le sue parole a Sky sulle dichiarazioni di Percarssi, dirgente della Dea, che ha smentito l’obbligo di vendere l’olandese in questa sessione di mercato: “Conte al Napoli? Prendere Conte è uno stile di vita, se lo prendi lo sposi al 100%. E sull’Atalanta e Koopmeiners… certo, le parole dei bergamaschi possono fare paura, per così dire, alla Juventus, difficilmente svenderanno. Sono però due parti brave a lavorare, come lo è Marotta per l’Inter, il suo arrivo è stata la ciliegina sulla torta per la formazione nerazzurra”.