Calciomercato Juve, si chiude per Todibo: formula e cifre

Todibo è sempre più vicino alla Juve: nuovi contatti con il Nizza per chiudere. Le cifre e la formula dell'operazione

La Juve ha scelto Jean-Claire Todibo come rinforzo per la difesa. Giuntoli sta lavorando per farlo arrivare a Torino, così da farlo diventare il titolare al fianco di Bremer nella formazione di Thiago Motta: nuovi contatti con il Nizza.

Calciomercato Juve, nuovi contatti con il Nizza per Todibo

Il difensore francese è sempre più vicino e anche oggi, venerdì 26 luglio, i bianconeri hanno contatto il Nizza. Si tratta sulla base di un prestito oneroso alto con diritto di riscatto, che potrebbe anche diventare obbligo. in totale si tratta di un’operazione tra i 30 e i 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus.