Calciomercato Juve, Venerato: “Colloquio di Giuntoli per Fullkrug”

Venerato ha parlato del calciomercato della Juventus: per il giornalista ci sarebbe stato un colloquio tra Giuntoli e il padre di Fullkrug

Dagli studi della DS, Ciro Venerato ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco cosa ha detto: “C’è un nome nuovo che riguarda la Juventus: poche ore fa il direttore generale della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha avuto un colloquio con il papà dell’attaccante tedesco Niclas Füllkrug che gioca nel West Ham. Si occupa della gestione del calciatore proprio il papà e la Juve l’ha messo in lista d’attesa. Perchè? Perchè il primo nome è Zirkzee dello United. La Juventus spera che lo United faccia due cose: o accetti il prestito o acquisti Viktor Gyökeres dallo Sporting pagando la clausola di 100 milioni. E’ un pupillo del nuovo tecnico dello United, Amorim. poi c’è Kolo Muani, giocatore gradito sia a Giuntoli che a Motta. A Parigi qualche collega aveva ipotizzato uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto reciproco tra Kolo Muani e Vlahovic“.

Venerato: “Vlahovic è tutt’altro che incedibile”

Il giornalista ha proseguito: “Diciamo che al momento ci arrivano smentite, ma più che altro perché il Psg non è interessato all’operazione. Perché posso garantirvi che Vlahovic, al di là delle dichiarazioni di facciata, è tutt’altro che incedibile, ma non arrivano offerte reali. Se il Psg offrisse Kolo Muani per Vlahovic, la Juve direbbe subito sì. Ma ripeto, al momento è fantamercato. La Juve cerca un vice Vlahovic visti i problemi di Milik e i nomi sul tavolo sono tre: Zirkzee, Kolo Muani e l’ultimo nome in ordine di tempo il tedesco Füllkrug del West Ham“.