Calciomercato Juve, riflessioni su Vlahovic: uscita a gennaio?

La Juventus riflette sul suo attaccante Dusan Vlahovic: un clamoroso addio del calciatore dei bianconeri a gennaio non sarebbe da escludere

Sono giorni roventi in casa Juventus sul tema calciomercato, in particolare riguardo all’attaccante dei bianconeri Dusan Vlahovic. L’ex Fiorentina, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026, con guadagno netto di 12 milioni di euro, è attualmente il giocatore più pagato in rosa, ma potrebbe esserlo non ancora per molto. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’intensificare dei dialoghi e dei sondaggi per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, starebbe facendo riflettere nuovamente il club su una possibile cessione, anche in questa sessione di calciomercato. Con un rendimento che non avrebbe mai pienamente soddisfatto sino in fondo e una prospettiva di rinnovo difficile, non sarebbe da considerare così remota la possibilità di un Vlahovic pedina di scambio per giungere ad altri obbiettivi.

Vlahovic in bilico: Zirkzee e Kolo Muanì tentano la Juventus

Il primo potrebbe essere l’ormai pallino da tempo della Juventus, Joshua Zirkzee. Le buone parole spese dal tecnico del Manchester United, Ruben Amorim non sembrerebbero sufficienti a invertire la rotta dell’attaccante ex Bologna, in direzione opposta ai piani del club inglese. L’alternativa sarebbe Kolo Muanì, in uscita dal Psg. Non sarebbe da scartare però anche la possibilità di raggiungere entrambi i profili già a gennaio, senza l’inserimento di Vlahovic nella trattativa, ma con il trasferimento di quest’ultimo all’Arsenal qual ora le manifestazioni d’interesse dei Gunners si concretizzassero in un offerta vera e propria.