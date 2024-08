Calciomercato Juve, Todibo si avvicina: non convocato dal Nizza

Un nuovo indizio suggerisce all'ottimismo sull'affare di calciomercato della Juventus: il Nizza non lo convoca per la prossima amichevole

Lentamente ma procede. La trattativa tra Juventus e Nizza per il trasferimento in questa sessione di calciomercato di Jean Clair Todibo avanza e, per chi se lo stesse chiedendo, positivamente. L’ultimo indizio che l’operazione si troverebbe in una fase oramai avanzata arriva direttamente dal sito ufficiale del club francese.

Niente Lecce per Todibo: Juve all’orizzonte

Il difensore centrale transalpino non figura tra i convocati del Nizza per l’impegno in amichevole contro il Lecce di mister Gotti. Recentemente, il giocatore figurava normalmente nel gruppo squadra degli allenamenti e si escluderebbe ogni sorta di problema fisico. Il motivo ipotizzabile della sua esclusione sarebbe quello di preservarlo da qualsiasi tipo di pericolo, considerato come prossimo il passaggio alla Juventus. Dopo Cabal, Thiago Motta avrà un nuovo innesto per rinforzare il reparto. Infatti, tra Juve e Nizza si starebbe discutendo oramai sulla suddivisione dell’investimento di quello che dovrebbe essere un prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni.